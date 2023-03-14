Depremin vurduğu Şanlıurfa'da kalıcı konutlara başlandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde kalıcı konutların yapımına başlandığını bildirdi.

37 gün önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili enkaza çeviren afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Büyük bir acının içinden geçen Türkiye, tek yürek olarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Devletin tüm kurumları, gönüllüler, STK'lar, Mehmetçik ve bakanlar sahada hummalı çalışmalar yürüttü.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar vatandaşlara ulaştırılırken, bölgede enkaza dönen kentlerde de enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

Afet konutları için ilk kazmalar vuruldu

Öte yandan ağır hasarlı binaların da yıkımları devam ederken, havadan ve karadan yapılan incelemelerin ardından afet konutları için planlamalar belirlendi.

Bunun üzerine birçok kentte ilk kazmalar vuruldu.

Bunlardan biri de Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçesi oldu.

Bakan Kurum duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bilimsel, güçlü hızlı. TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla

inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla!



Şanlıurfa Birecik ve Eyyübiye’de de başladık.

İlk etapta 897 konut yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konut çalışmalarına ilişkin video yayınladı.

İlk etapta 897 konutun yapılacağı aktarılan videoda, konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği belirtildi.

Görüntülerde, konutların yanı sıra çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı da aktarıldı.

Yapılacak olan deprem konutlarının örnekleri şu şekilde: