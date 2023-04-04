Depremin vurduğu Türkoğlu ilçesinde temeli atılan köy evleri afetzedeleri heyecanlandırıyor Bölgede bir yılda tamamlanması planlanan 310 konutun depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

İHA

Deprem bölgelerinde şimdilerde afet konutlarının heyecanı yaşanıyor.

11 ilde vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, geçici barınma merkezlerinin gölgesinde kalıcı konutlar için de harekete geçildi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta depremden en çok etkilenen Türkoğlu ilçesindeki kırsal Özbek Mahallesi'nde, köy evlerinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Bu kapsamda 310 adet konutun temelleri atılıyor.

1 yıl içerisinde teslim edilecek

Yaklaşık 748 milyon 580 bin sözleşme bedeli olan köy evlerinin bütçesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanıyor.

Evlerin bir yıl içerisinde de depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Kırsal alandaki çadır kentte yaşayan depremzede vatandaşlar ise heyecanla yeni evlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Toplamda 310 konut yapılıyor"

İlk etapta 310 konutun inşasına başladıklarını belirten inşaat ustası Fatih Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

Biz burada Kahramanmaraşlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Bir nebze de olsa yaralarını saracağız inşallah. Toplamda 310 konut yapılıyor. 2 Mart tarihinden itibaren başlamış olan konutları 365 gün içerisinde bitirmeye çalışacağız.

"Zemin sağlam, etüdü yapılmış"

Depremzede çiftçi Mehmet Gülbostan ise şöyle konuştu:

Köy evleri gerçekten güzel bir çalışma. Burası daha da emniyetli bir yer. Zemin sağlam, etüdü yapılmış. İyi bir şeyler yapıldığına inanıyorum. Depremde de haliyle herkes etkilendi. Cenazelerimiz oldu, kayıplarımız var. Umarım inşallah böyle bir şey daha yaşatmaz Allah. Devletimiz var olsun sağ olsun. Evlerin temelleri atılıyor. Umarım kışa kalmadan bu evler teslim edilir.

"Devletimizin yaptığı evlere kavuşmak istiyoruz"

Evini yıkılmasından dolayı çadırda yaşadığını ifade eden Fatik Bozok, "Evim yıkıldı, her şey yerle bir oldu. Çadırlarda yaşıyoruz. Bir an önce devletimizin yaptığı evlere kavuşmak istiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.