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Depremzede Azize Çelik'ten Fahrettin Koca'ya ziyaret

Depremzede Azize Çelik'ten Fahrettin Koca'ya ziyaret

Elazığ depreminde saatler sonra UMKE görevlisi tarafından sağ kurtarılan Azize Çelik, Bakan Fahrettin Koca ile bir araya geldi.