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- Depremzede Azize Çelik'ten Fahrettin Koca'ya ziyaret
Depremzede Azize Çelik'ten Fahrettin Koca'ya ziyaret
Elazığ depreminde saatler sonra UMKE görevlisi tarafından sağ kurtarılan Azize Çelik, Bakan Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
- AA & Ensonhaber
- 26.01.2022 - 09:30
- Güncelleme : 26.01.2022 - 10:09
Elazığ'da yaşayan Azize Çelik, 24 Ocak 2020'de yaşanan depremden 17 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarılmıştı.
Azize Çelik, geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyarete geldi.
Bakan Fahrettin Koca ile Çelik'in yanında, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe de yer aldı.
"SİZLERE SELAMLARI VAR"
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden iki fotoğraf yayınlayarak, "24 Ocak 2020 Elazığ depreminde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtulan Azize Çelik Hanım ziyaretimize gelme inceliğini gösterdi. Enkaz altındaki Çelik Ailesi'yle telefon görüşmesi yapan gururumuz, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile. Sizlere selamları var." notunu düştü.