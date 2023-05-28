Depremzede vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başında: Ya Hak Birinci turda deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük farkla oy almasına tepki gösteren muhalif seçmene depremzedeler sandıkta tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından tek yürek oldu.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu ve kısa geniş coğrafyada hissedilen depremlerin yaraları kısa sürede sarılmaya çalışıldı.

Afet bölgesi ilan edilen 17 ilde devlet tüm imkanlarını seferber ederken bir diğer yandan da seçim sürecine girildi.

Daha o bölgelerin yaraları sarılırken, ülkenin kaderini belirleyecek olan seçim geldi çattı.

Depremzedelere tepki gösterildi

Depremzede vatandaşları destekleyen seçmenler ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık farkla kazanmasına tepki gösterdi.

Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.

Buna karşılık depremzede vatandaşlara sosyal medyada kin kustu.

Sandıkta tepki gösterdiler

Tepkiler gün geçtikçe artarken Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yeniden sandık başında.

Bu süreçte tepkilerini belli etmek isteyen depremzedeler ise oy pusulasına tepkilerini gösteren yazıyla oylarını çektiler.

"İnsanlıktan çıkmanızın bir bedeli olacak"

Oy pusulalarıyla birlikte şu yazılara yer verildi:

"İnsanlıktan çıkmanızın bir bedeli olacak. Sandıklar açılmaya başladığı an bunu müşahade edeceksiniz."

"Haram ettiğiniz bir bardak suyun faturasını ödemeye geldik."

"Depremzede kardeşlerimize küfür edenlere değil. Onlara sahip çıkan adama oy vereceğiz."