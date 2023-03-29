Depremzede vatandaşlar Mehmetçik'i anlattı: Yanımıza ilk gelen ordumuzdu Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan vatandaşların, kahraman Mehmetçik ile ilgili söylediği sözlere ilişkin bir video yayımladı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde 2'nci aya yaklaşıldı.

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği 11 ilde, sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlar, STK'lar, kurumlar, gönüllüler ve Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Vatandaşların barınmadan ve beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanırken, çalışmaların gölgesinde yeni afet konutları için de temeller atılıyor.

Zorlu süreçte tek yürek olunurken, asılsız iddialarla birlik ve beraberliğe gölge düşürmek isteyenler birçok kez güvenlik güçlerini hedef aldı.

MSB'den Mehmetçik paylaşımı

Defalarca, Mehmetçik'in depremin ilk anlarında sahada olmadığı iddia edilirken, yardım ve mücadelelere ilişkin karelerle bu iddialara yanıt verildi.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, afet bölgesinden bir video paylaştı.

Depremzedelere yer verilen paylaşımda, vatandaşlar Mehmetçik'i anlattı.

"Çocuklarla da inanılmaz sosyal aktiviteler yapıyorlar"

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

Hatay ili Defne ilçesine ilk gelen bizim ordumuzdu. Bunun için tüm orduya, komutanlara, askerlere teşekkür ediyoruz. Bize özellikle çadır temin etme ve çadır kurma konusunda inanılmaz büyük destek sağladılar. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği özellikle iftarda çeşit çeşit temiz yemekler alıyoruz. Çocuklarla da inanılmaz sosyal aktiviteler yapıyorlar. İnsanların burada yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken ne varsa hepsini bize sağlıyorlar. Ordumuz hep var olsun inşallah.

"24 saat güvenliğimizi koruyorlar"

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

Defne'de oturuyorum. Askerimizden Allah razı olsun. Çadırımızı kurdu, elimizi elletmedi. Çamaşırlarımızı, aşımızı, suyumuzu her gün temiz ediyorlar. 24 saat güvenliğimizi koruyorlar. Allah razı olsun Türk ordusundan.

"Allah askerimizi başımızdan eksik etmesin"

Bölgede yaşayan depremzede de şu ifadeleri kullandı: