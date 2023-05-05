Depremzededen Fahrettin Koca'ya: AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine "AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız" diyen acılı kadını, "Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." sözleri ile teselli etti.

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Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı.

Felaketin ilk anından itibaren Türkiye'de başlayan seferberlik devam edyor.

Bu kapsamda felaketten sonra en büyük sorumluluğu alan ve bir an olsun bile sahadan ayrılmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu süreçte takdir toplamıştı.

Koca, seçim çalışmaları devam ederken Hatay'daki çalışmaları ve depremzedeleri de ihmal etmiyor.

Bakan Koca, depremden en büyük şekilde etkilenen Hatay'da inşası devam eden hastaneleri ziyaret etti.

Burada depremzedelerle de sohbet eden Sağlık Bakanı, hem çocuklarla ilgilendi hem sorunları dinledi.

"İlk gününden itibaren bizi bırakmadınız"

Depremzedeler ise Koca'ya felaketin ilk anından itibaren yaptıkları için teşekkür etti.

Depremzede bir kadın Bakan Koca'ya "Depremin ilk gününden itibaren bizi bırakmadınız. Çok büyük kayıplarımız var. Bizi bırakmadınız. Biz sizi Hatay çevresinde gördüğümüzde büyük gurur duyuyoruz.

"AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız"

Sizi Süleyman Bakanımızı, hepinizi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyoruz. Dilerim sizlerle hep birlikte devam ederiz. Siz olmazsanız AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız. Bunu biliyoruz." diyerek teşekkür etti.

"Sizi yalnız bırakmayacağız"

Koca ise acılı kadına, "Buralarda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." sözleri ile cevap verdi.