İHA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından devlet- millet el ele afetin yaraları sarılmaya başlandı.

Yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte afet bölgesinde de seçim hazırlıkları yapıldı.

Hummalı çalışmaların yürütüldüğü kentlerde, birlik ve beraberlik görüntüleri acının ortasında teselli oldu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden Adıyaman’a ve afet bölgesi olan bölgelere yardımlar gönderilmişti.

Depremden yaklaşık 4 ay sonra gidilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman’da AK Parti'nin yüksek oy almasından sonra sosyal medya üzerinden Adıyaman’da ve afet bölgesinde yaşayan depremzedelere hakaret içerikli görsel ve yazılı paylaşımların yapılması depremzedeleri üzdü.

Kendilerine yapılan hakaretlere tepki gösteren depremzedeler şu ifadeleri kullandı:

Bunu yapanlar kesinlikle Yahudi, Ermeni, dış güçlerin yağcısıdır. Zaten yardım eden bir kişi yardım ettiğini beyan etmesi halinde o yardımdan sayılmıyor. Herkes yardım etti ama bu hakaretlerde bulunanların yardım ettiklerine de inanmıyoruz. Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Daha önceden de çeşitli bahanelerle geldiler ama milletimiz de gereken dersi verdi onlara. Onların tek derdi Türkiye’yi karıştırmak. Bunlardan ne Türkiye’ye hayır gelir ne de milletimize hayır gelir. Bizlere yardım eden herkesten binlerce kez Allah razı olsun.