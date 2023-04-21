Depremzedelerin en acı bayramı: Mezarlıklarda yürek yakan görüntüler Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedeler, bayramın ilk gününde mezarlıklara akın etti. En acı bayramı yaşayan depremzedeler, yakınlarının kabirleri başında gözyaşı dökerek dua etti.

İHA

Türkiye, 6 Şubat depremlerinde kaybettiği canlarına ağlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti.

Bölgede bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan da Ramazan ayı buruk şekilde yaşandı.

Devlet ve sivil toplum kuruluşları tüm imkanlarla depremzede vatandaşlarımızın yanında olsa da, bu bayram onlar için buruk geçmeye devam ediyor.

Depremzedelerin en hüzünlü bayramı...

Depremzede vatandaşlar bu sabah itibarıyla bayram namazlarının ardından hayatını kaybeden yakınlarının mezarına koştu.

Bu bayram en acı bayramı yaşayan depremzedelerin feryatları yürek dağlarken, kimisi Kur'an-ı Kerim okudu, kimisi dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Buruk bir bayramın yaşandığı bölgede özellikle depremde kaybedilen vatandaşların mezarlarında benzer görüntüler vardı.

Acı dolu kareler ortaya çıktı

Hal böyle olunca deprem bölgesindeki mezarlık ziyaretlerinden ortaya acı dolu kareler çıktı.

Buruk bir bayram yaşadıklarını ve bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren vatandaşlar, “Bir gecede bir çok insanımızı kaybettik. Bir gecede birçok hayalimizi, bir çok umudumuzu kaybettik. Bugün onları ziyarete geldik ama kaybettiğimiz sadece vatandaşlarımız, insanlarımız değil memleketimizi de kaybettik, bugün memleketimizin de ilk bayramı. Bugün Adıyaman’ımızın da ilk bayramı, çocukluğumuzun, hayallerimizin gençliğimizin geçtiği Adıyaman’ın da bayramı, hepimizin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin” diye konuştu.