Petrol
84.57
-0.98%
Euro
19.4213
0.28%
Dolar
18.6274
0.04%
Altın
1.051
0.37%
Borsa
4837
-0.36%
Bitcoin
315.419
0.67%
BTXN Coin
5.98
1.18%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.
    • 24.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı

    Düzce, Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki deprem gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kaydedildi.

    Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

    "1 Milyon TL kaynak aktardık"

    Hasar tespitlerinin ardından konuya ilişkin bir açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada,

    "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #1

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #2

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #3

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #4

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #5

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #6

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #7

    Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı #8


    İran'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi
    Dünya

    İran'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu
    3. Sayfa

    Mersin’de nefes borusuna yemek kaçan kadın, Heimlich manevrası ile kurtuldu

    Görüş Bildir