Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı

Derya Yanık: Depremden etkilenenler için 1 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu.

Düzce, Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki deprem gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

"1 Milyon TL kaynak aktardık"

Hasar tespitlerinin ardından konuya ilişkin bir açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada,

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 Milyon TL kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.