Derya Yanık: En önemlisi bağımlılığı, oluşturan şartları bilmektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma konusunda Kasım 2014 tarihinden itibaren 431 bin kişiye eğitim verildiğini ifade etti.

Yurt genelinde madde kullanan ve kullanma eğiliminde olan vatandaşları önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Polis Müzesi'nde ‘Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

2 gün sürecek çalıştayın açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuşma yaptı.

Bakan Yanık, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelede başarılı adımlar attığını ifade ederek, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2018’de ‘Narkolog Projesi' başlatıldığına vurgu yaptı.

"Son yıllarda önemli mesafeler kaydedildi"

Bağımlılığı önlemenin onu hazırlayan şartları bilmekten geçtiğine değinen Bakan Yanık, "Bağımlılıkla mücadelede ülkemizde bu ve benzeri birçok çalışmayla son yıllarda önemli mesafeler kaydedildi. Bütün dünyada olduğu gibi bağımlılıkla mücadelede belki de en önemli aşama bağımlılığı hazırlayan, oluşturan şartları bilmektir.

Önleyici koruyucu hizmetler dediğimiz aslında bütün sosyal hizmetlerde karşımıza çıkan ve gerçekten ilk aşama olması sebebiyle de son derece hayati bir fonksiyonu olan önleyici aşamalar, bağımlılığı hazırlayan, oluşturan şartları bilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Sonuçlarını da kamuoyumuzla paylaşacağız"

Bağımlılıkla mücadeleyi üç konu başlığı altında topladıklarını aktaran Bakan Yanık, "Biz sorumlulukları yerine getirirken bu üç ana başlıkta topladık. Araştırma başlığı altında ‘uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak raporlanması’ inisiyatifi kapsamında yapılan ‘Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması’ (TÜGPA), bu amaca hizmet eden bir çalışma ve Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nı inşallah bu sene tamamlamış olacağız. Sonuçlarını da kamuoyumuzla paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 715 bin kişiye ulaşmışlar"

Çeşitli eğitimlerle uyuşturucuyla mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları dedi: "İkinci sorumluluğumuz ise talep azaltımıdır. Bunun için Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce iki başlıkta çalışmalar yürütülmektedir. Bunların ilki eğitimlerdir. Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında formatörler ve eğiticiler aracılığıyla şu ana kadar madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma konusunda eğitimlere başladığımız Kasım 2014 tarihinden itibaren 431 bin kişiye eğitim vermişiz.

İkincisi ise Yeşilay ve Bakanlığımız arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda yaptığımız çalışmalar. 81 il müdürlüğümüzden toplam 300 meslek elemanımıza ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatör Eğitimi’ verildi. Yeşilay tarafından yetiştirilen bu formatörler ise 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' ile bugüne kadar 715 bin kişiye ulaşmışlar."

"Sosyal Uyum Birimi oluşturmaya ihtiyaç bulunmamaktadır"

İHA'nın haberine göre, bağımlı ve ailesinin sosyal destek ihtiyaçlarının tamamının Sosyal Hizmet Merkezlerinin sorumluluğu altında olduğunu aktaran Bakan Yanık, "Üçüncü sorumluluk alanımız ‘sosyal uyum’dur. 30 Aralık 2019 tarihli Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunda bağımlı ve ailesinin sosyal hizmet kapsamındaki sosyal destek ihtiyacına ilişkin alanların tamamı Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) uhdesindedir.

Bu amaçla ayrıca bir Sosyal Uyum Birimi oluşturmaya ihtiyaç bulunmamaktadır. Bağımlılıkla mücadele alanında eğitim almış meslek personeli içinden belirlenecek kişiler, irtibat kişisi olarak SHM’de bağımlılıkla mücadele alanında görev yapacaktır kararı alınmıştır." diye konuştu.