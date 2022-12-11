Derya Yanık istismara uğrayan kadın hakkında TBMM'de bilgi verdi

TBMM'de 2023 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

Dün gece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Bakan Derya Yanık milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine yanıt verdi.

TBMM'nin gündeminde de 6 yaşındaki çocuğa istismar olayı vardı.

İstanbul'da yaşayan H.K.G, 6 yaşındayken babası tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiğini ve cinsel istismara uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatmıştı.



Derya Yanık konuya ilişkin bilgi verdi.

"İhbar 2 Aralık 2022'de geldi"

AA'nın haberine göre davanın kendilerine 2 Aralık 2022'de ihbar edildiğini, aynı gün davaya müdahil olduklarını açıklaayan Yanık, "Mağdur 30 Kasım 2020'de cumhuriyet savcılığına müracaat etmiş. Savcılıktan konu bize intikal etmiş. 4 Aralık 2020'de Şiddet Önleme İzleme Merkezimizin ilk kabul birimine almışız, 8 Aralık 2020'de de mağduru kadın konuk evimize almışız." bilgisini verdi.

"Hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek şekilde yetişiyor"

Yanık, "Bu süre içerisinde mağdurun psikososyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok, ilkokul diploması alınıyor, çocuğu var beraberinde, mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor ve hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek şekilde yetişiyor." dedi.

"Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek için bekledik"

Mağdurun uzun süre gizliliğini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yanık, "Bu konudan kamuoyunun haberinin olduğu tarih, davanın açıldığı tarih. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz, aynı tarihte, 2 Aralık 2022'de davaya müdahil olduk.

Açıklamamızı geç yaptığımız için arkadaşlar eleştiriyorlar. Evet 3 gün sonra yaptık açıklamayı, neden? Çünkü kamuoyuna mağdurla alakalı ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Dolayısıyla kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını tam olarak öğrenebilmek için bir süre bekledik." diye konuştu.

"Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık"

Aralıksız biçimde mağdurun ihtiyacı olan her türlü desteği sağladıklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, "Bizim için korunacak bir tek değer vardır, çocuktur, kadındır, mağdurdur. Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık." diye konuştu.