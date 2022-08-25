Dev konut projesinde taksitler belli oldu mu? Ödemeler ne kadar olacak?

Dev konut projesinde taksitler belli oldu mu? Ödemeler ne kadar olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde taksit seçenekleri belli oldu mu sorusu gündeme geldi.İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinde taksit tutarlarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

Dev konut projesinde ödenecek taksitler her kesime uygun şekilde belirlenecek.Vatandaşın gelirine göre bir ödeme yapması için en uygun taksik seçenekleri hesaplandı.

Konuyla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı.Murat Kurum yaptığı açıklamada "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşın bütçesi sarsılmayacak

Dev konut projesinde İstanbul'da geliri 16 bin, diğer şehirlerde ise 14 bin liranın altında olan vatandaşlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

Taksit seçenekleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı %30 rakamı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 lira iken diğer şehirlerde bu rakam 4.200 lira olacak.

Asgari ücetli ne kadar ödeyecek?

Bakan Murat Kurum'un açıkladığı % 30'luk gelir sınırına göre, aylık kazancı 15 bin lira olan vatandaşlar aylık 4500 lira, aylık kazancı 12 bin lira olanlar 3600 lira, aylık kazancı 10 bin lira olanların ise 3000 lira taksit ödemesi planlanıyor.

Son yapılan zamla 5500 liraya yükselen asgari ücretle çalışan bir vatandaş ise, sosyal konut projesinde aylık 1650 lira taksit ödemesi yapacak.