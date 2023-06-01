Deva Partili Mehmet Emin Ekmen: CHP'ye katkımız en az 4 puan

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Deva Partisi, Millet İttifakı'nda İyi Parti dışındaki diğer partilerle birlikte seçime CHP listelerinden girdi.

CHP listelerinden Meclis'e 15 milletvekili sokan Deva Partisi, CHP tabanı tarafından seçimlerde aktif rol almamakla eleştirildi.

Sonuçların ardından CHP'nin 27. döneme göre vekil sayısı düşerken, oy sayısında da gözle görülür bir artış yaşanmadı.

Yaşananların ardından ittifaktaki küçük ortaklara yönelik eleştiriler sürerken Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Ekmen, CHP'nin oylarının kendileri sayesinde arttığını öne sürdü.

Partilerine yönelen eleştirilere istatistik verilerle yanıt veren Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki yüzde 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla yüzde 25.35'e geldiğini ifade etti.

Sunucu Karagöz'ün "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt veren Ekmen, "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik." şeklinde konuştu.

Ekmen, İyi Parti'nin kendileriyle beraber ortak listeyle seçime girmemesine ilişkin ise "15 vekile mal olduğu konuşuluyor, biz bundan kaçındık" diye konuştu.

Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ile 7 arasında milletvekili alacaklarını öne sürdü.

Ekmen konuyla ilgili şunları söyledi:

Bugün örneğin TİP'in ayrı girmesi 12 milletvekiline, İYİ Parti'nin 15 vekile mal olduğu konuşuluyor. Biz bundan kaçındık. Kendi logosunda ısrar eden ne olursa olsun parti menfaatlerine düşmekten de kaçındık. CHP'yi neden kabul ettik 23 baz puan var. Siz 4.5'u 6.5 yaptığınızda 25 vekil yapıyorken 23'ü 27 yaptığınızda +40 vekil yapılıyor. Minimum 4 puan getirdik. 2018'de CHP 22.65 iken bugün 25.35 olmuş yüzde 3.3 artış var. Aynı dönemde TİP 1.76, Zafer Partisi 2.23, Memleket Partisi 0.92 oy almış bu da +5 puan ediyor CHP havuzundan eksilen seçmen. AK Parti 7 puan, MHP 1 puan kaybetmiş 8 puan eder. 2.8 Yeniden Refah Partisi almış orada 5.2 puan kalıyor. İki ittifaklı yapıda bu 5.2 buharlaşmış olamaz. Millet İttifakı'na geldi. İYİ Parti'nin 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' sözünün de CHP'den seçmen eksilttiğini kabul edersek, İYİ Parti'nin CHP'ye ne eksilttiğini bilmeden 5.5 puanın buraya geldiğini savunabilir. CHP'yi sizi çıkarttığımızda elimizde yüzde 20 mi kalıyor. 5 puan Cumhur İttifakı'ndan minimum eksilen Millet İttifakı'na eklenen oy var. Memleket Partisi kimden seçmen eksiltmiştir, Zafer Partisi kimden oy eksiltti. Bundan CHP'den eksilirken CHP +3.3 ise bunların da aldığı oy 5 ise AK Parti + MHP de 8 puan eksiltmişse 5 puanlık bir artış matematiksel olarak var."