DEVA Partili Sadullah Ergin, Meclis'te yemin etti CHP'den milletvekili adayı olmasıyla birlikte partililer tarafından hedef tahtasına oturtulan DEVA Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Meclis'te yemin etti.

ensonhaber.com Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem yasama maratonu bugün itibariyle başlıyor. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23'inci dönemin ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti. Devlet Bahçeli başkanlık etti Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Milletvekilleri yeminlerini okumaya başladı Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin etmeye başladı. CHP'den istifa ederek DEVA Partisi altında yemin törenine katılan isimlerde yeminlerini etti. Sadullah Ergin yemin etti Bu isimlerden birisi de CHP listelerinden Meclis'e giren ve sonrasında istifa eden Ankara Milletvekili Sadullah Ergin oldu. CHP listelerinden Meclis'e girmesi tepki çeken Ergin, seçim çalışmalarında aktif bir rol almamıştı.