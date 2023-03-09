DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın casusluk suçundan yargılanmasına devam edildi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davanın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Metin Gürcan ile avukatları katıldı.

Kapalı görülen duruşmadan edinilen bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini belirtti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme bir sonraki celseyi 15 Haziran'a erteledi.

20 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, elde edilen deliller ışığında Metin Gürcan'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesi gereğince 'siyasal ve askeri casusluk' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.