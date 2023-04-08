DEVA Partisi'nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı

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Seçime sayılı günler kala ittifaklarda hareketlilik yaşanma devam ediyor...

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda 4 parti 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP listesinden girecek.

Bu anlaşama üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmiş söylemleri gündeme geldi.

Babacan, 2022 yılında yaptığı açıklamada seçime kendi logolarıyla gireceklerini defalarca vurguladı.

Ali Babacan yaptığı açıklamalarda "Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam"

ifalerini kullanmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı'nın Genel Başkanı'nı bu tutumu tepkiye sebep oldu.

Tepkilerden biri de parti içerisinden geldi.

DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.

Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.