Devlet Bahçeli: 104 amiral suç işledi, cezasız kalamaz

104 amiralin imzasını taşıyan bildiriye ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu bildiri bal gibi darbe çağrısıdır" dedi.

Türkiye'nin gündemi 104 amiralin imzasını taşıyan bildiri...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"104 amiral suç işledi, cezasız kalamaz" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"BAL GİBİ DARBE ÇAĞRISIDIR"

"Möntrö tartışmaları derken Türkiye 104 amiralin muhtırası ile sarsılmıştır. Möntrö Lozan’ın bir halkasıdır. Hiç kimsenin Möntrö’yü tartışmaya açtığı yoktur. Bu zorlama zeka özürlü paylaşımın failleri herkesi kendi gibi ahmak mı hissediyor. Bu amiraller kara bir lekedir. 104 amiral suç işledi, cezasız kalamaz. Bal gibi darbe çağrısıdır.”

"VİRÜS BİZİM İRADEMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“1 yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir. Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır.

Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız. Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

"BİZ TÜRKİYE'NİN TARAFINDAYIZ"

Siyaset virüslerini kul affeder mi? Dertte yoklar, tasada yoklar ama sıra istismara geldi mi teker teker gizlendikleri delikten çıktıklarını herkes görmektedir. Biz onlar gibi küçülmeyeceğiz. Karanlıktan aydınlığa taş fırlatanların mahcup olacağı günler uzak değildir. Biz büyük bir ülke olan Türkiye’yiz.

Kim ne söylerse söylesin, biz Türkiye’nin tarafındayız. Siyasi işportacıların oyunlarını bozacağız. Tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağına inanıyoruz.

Hiçbir gelişme tesadüf olarak ortaya çıkmış değildir. Muhatap olduğumuz her tehdidin dış bağlantısı var. Durduğumuz yer, baktığımız menzil karmaşık meselelerin düğümünü çözecektir. Başkalarının dolduruşuna gelirsek teslimiyetçiliğin anaforuna düşmemiz kaçınılmazdır. Biz Türkiye sevdalısıyız.

ABD'YE S-400 YANITI

Rusya-Ukrayna sınırında savaş helikopteri uçmakta, tehdit etmektedir. Ukrayna AB’nin kalkanı olduğu söylemiştir. NATO ve Rus uçakları tehlikeli bir it dalaşına girmiştir. Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan yolda gerginlik farklı boyutta devam etmektedir.

ABD Dışişleri Bakanı’nın S-400’ü elimizden çıkarmayı dile getirmesi zamanlama bakımında manidardır."