MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti heyetinin başörtüsü teklifine ilişkin HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin konuştu. Bahçeli, "AK Parti'nin siyasi partileri ziyaret etmesi doğrudur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili anayasa değişikliği görüşmelerine devam AK Parti heyeti mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretlere ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Hep birlikte halk oylamasıyla milletimizin takdirine sunalım"

"Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz." diyen Devlet Bahçeli, "Kararımızda değişiklik yoktur. Ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylaması ile milletimizin takdirine sunalım. CHP dürüst ise buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım." ifadelerini kullandı.

"Siyasi partileri ziyaret etmesi doğru bir adımdır"

AK Parti'nin ziyaretleri kapsamında HDP heyetiyle görüşmesini de değerlendiren Bahçeli, "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla siyasi partileri ziyaret etmesi doğru adımdır.'' dedi.

Devlet Bahçeli: AK Parti'nin siyasi partileri ziyaret etmesi doğrudur

"HDP neyse CHP de odur"

"HDP ile niye görüşülmüş, günlerdir cevabı aranan sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye tenezzül etmiyorum." diyerek net mesaj veren MHP lideri Bahçeli, "Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Kabağa değil öze odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız"

Cumhur İttifakı'nda fitne çıkarmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Bahçeli, "Fitne tezgahı açanlara, bozguncu telkinlere, ikiyüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız, alayına birden yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki haydi başka kapıya. MHP'yi eleştiren malum basın mensuplarına sesleniyorum; nereye gidiyorsanız gidin."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Atatürk Cumhuriyetin doğuşunu sağladı"

''Atatürk, Cumhuriyet'in doğuşunu sağladı. Atatürk yetim büyüdü ama milletini yetim bırakmadı. Atatürk demek inanmış bir vicdan üstün nitelikli bir dava adamı demektir, milli mücadelenin başı, Cumhuriyet'in başarısı Türkiye'nin banisi demektir. Atatürk kurucu bir liderdir ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Kim ne söylerse söylesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.

"Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Aziz Atatürk'ü rahmetle minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum.

"Mağdurların sesi Türkiye'dir"

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk millet belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.



Tahıl krizinin çözümü

Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Biz kalp gözünden, Batı kar gözünden bakıyor. Türkiye doğalgaz ile inşallah merkez konumuna da gelecektir.

"ABD siyasi kördüğümün pençesindedir"

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imza alınan muhtıra ile İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına nasıl mesafe koydukları incelenmesi gereken bir konudur. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir. İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin kontrolündedir. İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.

"Kılıçdaroğlu taşeron bir siyasetçidir"

Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu göre Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin önceki genel başkanları ile bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir. Kılıçdaroğlu simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır. Bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık'ta kanun kaçakları ile görüşmesini suç ortaklığı olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsun? Türk askerine polisine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir, doğru değildir.