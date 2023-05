Devlet Bahçeli: CHP ve İyi Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek

ensonhaber.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın'da düzenlenen mitingine katıldı.

Bahçeli, konuşmasına meydanda toplanan Aydınlılara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Seçimlere 10 gün kaldığını hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi:

Konuşmasının devamında, muhalefetin HDP ile ortaklık yaptığını belirten Bahçeli, CHP ve İyi Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlara seslendi.

Terör örgütü PKK'nın, muhalefeti kafese aldığını anlatan Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

Askerlerimizi şehit edenler, Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Yavrularımızı yetim bırakan partiler, CHP ile, İyi Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler, her gün CHP'ye, İyi Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna bir tepki göstermemiştir. Nevşehir'de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşı döken, işi gücü fitne fesat çıkarmak olan İyi Parti başkanında hiçbir itiraz duyulmamıştır.



CHP oy veren kardeşlerim, böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İyi Parti'ye oy veren kardeşlerim, böylesi bir ürkekliğe ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir. HDP'nin bir eş başkanı geçen hafta Aydın'da konuşmuş. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy da Yeşil Sol Parti'ye (YSP) istemiş.



Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile beraber yürümüyorlardı? Bunlar yalancıdır, namerttir, güvensizdir. YSP demek CHP ve İyi Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek.