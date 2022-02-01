Devlet Bahçeli: İBB Başkanı görevinden affını talep etmelidir

Kar krizi sırasında balıkçıda yemek yediği anlaşılan İmamoğlu'nu eleştiren Bahçeli, görevinden affını talep etmesi gerektiğini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki kar krizine yönelik açıklamalarda bulundu.

Balıkçıda yediği yemek üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Görevinden bir an önce affını talep etmelidir" dedi.

"İBB VATANDAŞIMIZI ÇİLEYE MAHKUM ETMİŞTİR"

Sorunun kar yağması olmadığını dile getiren Bahçeli, "İstanbul'a perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Sorun karın yağması değil alınmayan önlemler zinciridir. İBB Başkanı meteorolojinin uyarılarını hatırlayamamıştır. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktır. Balığa tuz dökmeyi akıl etmiş ama yolları tuzlamayacak yönetim becerisine sahip olamamıştır. İstanbul'da balık baştan kokmuştur. Kar göstere göstere gelmiş, İstanbul Belediyesi, vatandaşlarımızı çileye mahkum etmiştir." ifadelerini kullandı..

"BAŞKA ÜLKEDE YAŞANSA, O BAŞKAN BİR DAKİKA KOLTUĞUNDA OTURMAZDI"

İmamoğlu'nun görevden affını talep etmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "İstanbul'da yaşanan dünyanın başka bir ülkesinde yaşansaydı, o belediye başkanı bir dakika koltuğunda oturmazdı. Dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden affını istemesi ve demokrasinin önünü açmasıdır." dedi.

"BİR BAŞKAN İÇİN KARLA MÜCADELEDEN BAŞKA NE ÖNEMLİ OLABİLİR"

Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemsemiştir. Normal şartlarda İstanbul Belediye Başkanı'nın pek tabi herkesle görüşmesi normaldir. Normal olmayan bir ortamda lüks bir mekanda görüşülmesidir. Bir belediye başkanı için karla mücadeleden başka ne önemli olabilir.

BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMESİ

Niye ve ne maksatla bu görüşme yapılmıştır? Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir, görüşme önemliyse kağıt üzerine alınmış mıdır? Son zamanlarda ülkemizde görev yapan büyükelçilerle yapılan görüşmeler dikkat çekicidir.

MOBESE KAYITLARI

MOBESE kayıtlarına düşünce kıyamet koparırlar. İstanbul dramı konuşmazlar, karı konuşmazlar. İzleniyorlarmış, takip ediliyorlarmış, geçin bunları. Açığı olanların MOBESE'den şikayet etmesi doğaldır.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna arasında gün geçtikçe artan gerilimin Türkiye'yi, Kafkasya'yı nasıl etkileyeceğini ölçmek lazımdır. Beklentimiz barış ve sukunetin esas olmasıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. ABD olası bir savaşta Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklamıştır.

ABD'NİN UKRAYNA DESTEĞİ

ABD, PKK/YPG tanksavar füzelerini ise Ukrayna'ya göndermiştir. Rusya ise Ukrayna sınırındaki varlığını güçlendirmiş her ihtimale hazır olduğu mesajını vermiştir. ABD'nin Avrupa'yı çatışmaya ikna edemediği anlaşılıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında ilişkilerin iyileşmesi bu ülkeyle dostane ve yapıcı ilişkileri bulunan üçüncü bir ülke tarafından olacaktır. Bu ülke kuşkusuz Türkiye'dir. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti bölge barışına destek olabilir.

İFADE VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ

İfade ve düşünce hürriyeti, vandalların ikmal deposu değildir. Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce özgürlüğü sayılamaz.

Bu suçtur. Hz. Adem ile Hz. Hava'ya söylenen sözler sıradan bir söz olarak değerlendirilemez.

TRABZON'DA KILIÇDAROĞLU'NA 'HAİN' DİYEN ÇOCUK

Trabzon'daki 10 yaşındaki çocuğumuz cumhurbaşkanına "Amca" derken, Kılıçdaroğlu'na hain demiştir. Bu çocuğa bunları düşündüren nedir? Eren Bülbül'ün katilleriyle saf tutanlar, katila katil, teröriste terörist diyemeyen her kim varsa demokrasiye geceyle gündüz gibi mesafe koymuştur. Sorosçu Kavala'ya övgü düzmek demokrasi değildir. Demokrasi taşlaşmış kalplerin harcı değildir."