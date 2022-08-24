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Devlet Bahçeli, Malazgirt etkinliklerine katılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 951. Yılı Kutlama Törenleri’ne katılacak.
- 24.08.2022 - 14:52
MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 951. Yılı Kutlama Törenleri’ne katılacak."
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