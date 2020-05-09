Devlet Bahçeli, MHP'nin tek başına iktidarını istedi

Devlet Bahçeli'nin "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" şeklinde açıklaması, Cumhur İttifakı'nda problem mi olduğuna dair soruları gündeme getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

"ÜÇ HİLAL'İN TEK BAŞINA İKTİDARI ARTIK ZORUNLULUKTUR"

Bahçeli, açıklamasında, "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK MI VAR

Açıklamaları okuyanlar, Cumhur İttifakı'nda bir çatlağın mı oluştuğunu sorgulamaya başladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal’ için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.

Milliyetçiliğin yaşaması, Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.

BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLAR..

Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır.

HEDEF OLDUK AMA YILMADIK

Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal’in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.

MAĞRURLUĞUMUZU HİÇ BOZMADIK

Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu,kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.

Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız.

ÜÇ HİLAL'İN TEK BAŞINA İKTİDARI

Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

ASLA PES ETMEYECEĞİZ

Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz,atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların,mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız,üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız."