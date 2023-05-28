Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli oyunu kullandıktan sonra, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Türkiye, ikinci tur seçimleri için sandık başına gidiyor.

Erken saatlerde oy kullanacakları okula gelmeye başlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı için seçimini yapacak.

Siyasilerin de oy kullanma mesaisi devam ediyor.

MHP Lider Devlet Bahçeli, oyunu kullanmak üzere Anıttepe Ortaokulu’na geldi.

Bahçeli oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli oyunu verdi

Devlet Bahçeli basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmıştır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun"