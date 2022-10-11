Gündemi değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alevi konusuna değinerek, "Alevilik siyasi rant alanı olmaktan çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Alevi konusuna değinen Devlet Bahçeli, 'Cami ne kadar bizimse, Cemevi de bizimdir' ifadelerini kullanarak, Aleviliğin siyasi istismar ve rant alanı olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgualdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iyileştirici açıklamalarını desteklediğini belirten Bahçeli, "Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

''Türk siyasetinin bir ahlak reformuna ihtiyacı vardır. CHP Genel Başkanı 'Türkiye'yi barıştıracağım' diyor. Barışmak için küslerin olması gerekmiyor mu? Bu küslük nerededir? Kılıçdaroğlu'nun görüp de bizim göremediğimiz bu küsler nereye saklanmıştır? Türkiye küs değildir. Kılıçdaroğlu'na tavsiye diyorum diken olup ayağa batıncaya kadar gül ol da yakaya takıl. Fakat ne söylesek nafile.

Başörtüsü tarıtşması

Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu tekrar gündeme getirmenin hiç kimseye faydası dokunmayacaktır. Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiştir. Yeni bir kanuni düzenleyeme ihtiyaç yoktur. Kılıçdaroğlu şayet samimi ise buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. CHP'nin hazırladığı kanun teklifi tutarsızdır. MHP anayasa değişikliği teklifinin arkasında.

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu VİDEO



"Alevi kardeşlerimizin talepleri karşılanmalı"

Alevi islam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Hz. Ali diyordu ki gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın önemi yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil bir olmaktır.

"Alevilik siyasi rant alanı olmaktan çıkarılmalıdır"

Alevi kardeşlerimizin hayatında tartışılmaz bir yer etmiş olan cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Alevilik siyasi istismar ve rant alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Çözüm imkanları bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Bize düşen yapıcı bir tutum almaktır.

"Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız"

Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı yoktur. Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iyileştirici açıklamalarını destekliyoruz. Bizim geçmişten bugüne söylediklerimiz bunlardır. Yürekleri volkan gibi patlayanın ellerinde çiçekler açamaz. Yüce dinimizi karalamak için fırsat kollayanların ne soyu soydur, ne huyu huydur. Alevi islam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır.

"Türkiye barışın tarafındadır"

Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını kara kara düşünmektedir. Türkiye'nin böyle bir sorunu korkusu asla yoktur. Zillet ittifakı kuru gürültü yapsa da ülkemize enerji jeopolitiğinde kilit bir ülkedir. Zillet ittifakının iradesinin politikalara rehin düştüğü tartışmasızdır. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye bir tarafta bu da barışın tarafıdır. Türkiye savaşın değil barışın tarafındadır. Barış diyoruz ve bunu çok acil bekliyoruz.

"Biden'ın beyni sulansa da Armageddon tehlikesini gündeme taşıması tesadüfi değildir"

Biden dedi ki 'Putin nükleer silah kullanırsa dünya Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalır.' Bu skandal açıklama dünyayı anında tesiri altına almıştır. Biden'ın beyni sulansa da Armageddon tehlikesini gündeme taşıması tesadüfi değildir. Nükleer savaş ihtimalinin konuşuluyor olması bile fecaattir. Bu işin şakayı gelir yanı yoktur.

"Kılıçdaroğlu'nun ABD'te gitmesi talihsizliktir"

Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmeler üzerine ABD'ye gitmesi talihsizliktir, düşüncesizliktir. Utanın parlak beyin arıyorsanız milletimizin evlatlarına bakın. Kılıçdaroğlu hangi parlak beyinlerle bir araya gelecektir?

"ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir"

Sayın Kılıçdaroğlu ağaca dayanma bükülür suya güvenme dökülür ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir. Kılıçdaroğlu ne de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın Biden ve çevresinin telkinlerine asla inanma dolduruşa gelip ona buna güvenme. CHP Genel Başkanı'nın ABD'ye yüz sürmesi aman dilemesi tek kelime ile acizliktir milletine sırt dönmektir.

"Bunlara kalsa kaçakçılık meşru bir haktır''

Kılıçdaroğlu barışma hikayesini anlatadursun İBB'ye ait cenaze nakil aracında yüklü uyuşturucu yakalanmıştır. Bunlara kalsa kaçakçılık meşru bir haktır.''