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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur mitinginde konuşuyor.

Cumhur İttifakı son günde de mitinglerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, aynı gün farklı illerde miting gerçekleştirdi.

Bahçeli, Burdur'daki kabalığa seslenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'un ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bahçeli, buradaki konuşmasında bir kez daha seçime dair önemli mesajlar vererek muhalefete yüklendi.

Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birlikte daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkümüzden de, ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. Biz üretimin, milli sanayinin yanındayız. Üretimde dışa bağımlılığa son vermek için mücadele eden Türkiye'nin yanındayız. Ya İstiklal ya ölüm diyenlerin tarafıyız. Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimize çağrımızdır. İhanetin bedelini hainlere ödeteceğiz. Korkuları bundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ulaşacağız deliye dönmeleri bu yüzdendir. Yatırımı, teknolojik gelişmeyi, istihdamı hedef alan güçlü bir ekonomi oluşturacağız. Sosyal politikaları, dar gelirli vatandaşları önceleyecek şekilde yapacağız. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenli ve huzurlu yönetimi için vardır. Cumhur İttifakı, dünyada güçlü bir Türkiye demektir. Cumhur İttifakı ve MHP güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, alnı açıktır. Cumhur İttifakı güçlü ise Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi Allah'ın izni ile gerçekleşecektir.