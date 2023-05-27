Devlet Bahçeli son gün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde konuştu Seçim arifesinde miting çalışmalarına hız kesmeden devam eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde coşkulu kalabalığa seslendi. Bahçeli, "Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu kaybedecek" mesajı verdi.

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Cumhur İttifakı seçimler öncesi son günde de mitinglerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, aynı gün farklı illerde miting gerçekleştirdi.

Bahçeli, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kabalığa seslenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'un ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bahçeli, buradaki konuşmasında bir kez daha seçime dair önemli mesajlar vererek muhalefete yüklendi.

"Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu kaybedecek"

Kılıçdaroğlu ve terör destekçilerinin 28 Mayıs'ta hayal kırıklığına uğrayacağını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Zillet ittifakının tek derdi rant ve ikbal paylaşımıdır. Koltuk kapmaca oynayarak siyasi atmosferi zehirlemişlerdir. Nihayet utanç verici pazarlıklar milletimizin gözü önünde vuku bulmuştur. Bu zihniyet siyasi çıkar uğruna Türkiye’yi bile pazarlamaya hazırdır. Masa içinde masa kurarak ayıplı bir siyasetin figüranı olmuşlardır. Zillet ittifakı ve ortak adayı takiyecidir, istismarcıdır, istikrar ve güvenliğimizin karşısındadır. Teröristleri siyasi ortak yapmalarından dolayı da iki dünyada yatacak yerleri yoktur. Pazarlıklarla, tavizlerle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla, bölücü, yıkıcı ve terör odaklarıyla işbirliği içinde siyasi varlıklarını ibra ve ifadeye çalışanlar ilk dersi 14 Mayıs’ta almışlar, ikincisini de 28 Mayıs’ta alacaklardır

"Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur"

"Kılıçdaroğlu'na devlet emanet edilemez" diyen Devlet Bahçeli şunları söyledi:

Çünkü ehil değildir, emin değildir, erdemli değildir, hiçbir başarı hikayeside yoktur. Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur. Kılıçdaroğlu'nu partisini yönetmekten bile acizken Türkiye'yi yönetmeye talip olması hem çok tehlikeli hem de liyakatsizliğin cüretidir. Kılıçdaroğlu'nun geleceği yoktur, sonu yoktur. Sonuç alması da mümkün değildir.

"Emek ve Özgürlük İttifakı, zillet ittifakının yıkım ortaklarıdır"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri resmi, siyasi ve ideolojik akımların seçimlere katılması mümkün müdür? Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede iktidara sabah akşam küfür edenlerin varlığından nasıl bahsedilecektir?



Sosyalist Güç Birliği ile Emek ve Özgürlük İttifakı, zillet ittifakının yıkım ortaklarıdır. Bunların alayı birden Türkiye’nin karşısında mevzilenmişlerdir.

"Her çirkeflikten medet umuyorlar"

İşte bu zillet koalisyonunun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun en ciddi karın ağrısı savunma sanayindeki muhteşem atılımlar ve ülkemizin her alanda muazzam ilerleyişidir. Bundan dolayı çıldırıyorlar. Her çirkeflikten medet umuyorlar.



Öyleki 14 Mayıs'tan sonra tahammülsüzlüklerini iyice deşifre ettiler. Depremzede vatandaşlarımıza demokratik tercihlerinden dolayı ağır hakaretler ettiler. Deprem mağduru insanlarımıza küfür savuranlara insan denilmesi de bizatihi insanlık değerlerine iftiradır. Gerçek manada kimin demokrasiye bağlı olduğu kimin demokrasi karşısında olduğu ayyuka çıkmıştır.

"Türkiye bu anti-demokratik heveslere emanet edilemez"

Zillet İttifakı’nın ortak adayı istismarcıdır. Bölücü ve yıkıcı terör ortaklarıyla iş birliği içinde olanlar ilk dersi 14 Mayıs’ta almıştır. Türkiye'de 10 milyon mülteci var demesi bir başka yalan, saptırma ve aldatmadır. Türkiye bu anti-demokratik heveslere emanet edilemez.

"Yeni Türkiye yüzyılını kucaklayan Recep Tayyip Erdoğan var"