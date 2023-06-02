AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönem başladı.

TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devralan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ant İçme Töreni için toplanan Genel Kurulu yönetti.

Bahçeli Meclis'te yemin ederken, MHP Lideri'nden sonra "mazereti olan" milletvekilleri de yemin etti.

Ardından illerin alfabetik sıralamasına göre yeni dönem için milletvekili seçilen isimler tek tek kürsüye çıktı.

Bahçeli'nin okuduğu yemin metninde şu ifadeler yer alıyor:

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.