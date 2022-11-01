Devlet Bahçeli: Türkiye Yüzyılı vizyonu hayırlı olsun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı anlayışını yararlı bulduklarını ifade etti ve "Türkiye Yüzyılı vizyonu hayırlı olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Parti temsilcilerine seslenen Devlet Bahçeli, 28 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonunu desteklediklerini açıkladı.

"Türkiye Yüzyılı'nı destekliyoruz"

"Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yerinde ve yararlı buluyoruz." diyen MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı'nın insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesine sonuna kadar varız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığı yararlı buluyor destekliyoruz. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın, geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Tarihi yazan Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır." diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Türkiye Yüzyılı'nı destekliyoruz VİDEO



Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: Sipariş için şimdiden sıraya gir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil açıklamalarına sert tepkiler gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir. 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmıştır. Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda değil Ahmet'te Mehmet'te ara, yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir.'' dedi.

"Akıllarını başlarına alsınlar"

Terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin yanında yer aldıklarını belirten Devlet Bahçeli, terör örgütü destekçilerine karşı akıllarını başlarınıza alın uyarısı yaptı.

Bahçeli, "Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Milli güvenliğimizin risk ve tehlikelere atılması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Ülkemize zarar vermeyi amaçlayan üzerimize hesap yapan terör çeteleri dikkat etsinler akıllarını başlarına alsınlar." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz"

''Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Köylerimizi tanıyoruz, köylülerimizi biliyoruz. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler artık geride kalacaktır.





"Yorulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır"

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz. Esaret ve kölelik, Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. Tarihten silinmemizi hedefleyenlere asla boyun eğmedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden milli bir devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bu yeni Türk devlet egemenliği tarihin mecburi rota değişikliğinden tecelli etmiştir.





"Bu yüzyıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır"

20. yüzyıl Türk milletini beka, Türkiye'nin de derlenme toparlanmma yüzyılıdır. Cumhuriyet'in ilk evresi doğrusu ile yanlışı ile 1923-1946 arasında vücut bulan 23 yıllık tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı, Cumhuriyet'in ikinci evresidir. Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan 3. evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır.