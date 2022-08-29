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    Devlet Bahçeli: Yunanistan'ın tacizlerini sıklaştırması yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır

    Devlet Bahçeli, "görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur" dedi.
    • 29.08.2022 - 14:10
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    Devlet Bahçeli: Yunanistan'ın tacizlerini sıklaştırması yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.

    Dileğim, Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir."

    AYRINTILAR GELİYOR...

     

     


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