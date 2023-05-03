Devlet Bahçeli'den '3 Mayıs' mesajı: 3 Mayıs ruhuna ihtiyacımız vardır MHP Lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, "3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır" dedi.

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Bugün 3 Mayıs Türkçülük Günü…

Türkçülük Günü, ilk kez 1945 yılında 10 mahkum arasında kutlandı.

Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını aldı.

Bahçeli mesaj yayınladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı:

Devlet Bahçeli, "Türk milliyetçiliği devleti kuran, vatanı kurtaran, milletin tarihsel ve kültürel varlığını şuurla savunan, aynı şekilde milli birlik ve dayanışma hissiyatını felsefi bir derinlikle sahiplenen fikir zenginliğidir. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin özü, istiklal ve istikbal iradesinin özgüvenidir." dedi.

"3 Mayıs 1944 Türk milliyetçiliğinin toplum ve siyaset alanına cemre gibi düşüşünün de miladıdır"

Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

3 Mayıs 1944 olayları Türk milliyetçilerinin sivil ve demokratik tepkisine sahne olmakla birlikte; haksızlığa, hukuksuzluğa ve husumetle beslenen önyargılara direnişi simgelemektedir. Aynı zamanda 3 Mayıs 1944 Türk milliyetçiliğinin toplum ve siyaset alanına cemre gibi düşüşünün de miladıdır.



Davasının onuruyla bezenmiş merhum ve muhterem büyüklerimiz hiçbir çileye, hiçbir işkence ve zulme boyun eğmemişler, inançlarından, irfanla pekişen milliyetçi iradelerinden asla taviz vermemişlerdir. Devletimizin kurucu fikrini tabutluklara hapsetme niyet ve hedefi çok şükür başarılı olamamıştır.

"Kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir"