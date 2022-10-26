Devlet Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayınladı.

Usta gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Radyo ve televizyon tarihinin sembol isimlerinden Halit Kıvanç’ın vefatı sonrasında başsağlığı mesajları peşpeşe geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçel de Halit Kıvanç için taziye mesajı yayınladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum"

"Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Sayın Halit Kıvanç'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum.

Bu suretle Sayın Halit Kıvanç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum."







