Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası tepkisi

Elektrik ve ısınma faturalarının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe çağrısını da eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik faturalarındaki artışa yönelik değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, yıkıcı artışların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "üTEDAŞ'a denetim yetkisinin verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Elektrik dağıtımının devlet eli ile yapılması, elektriğin üzerindeki vergi yükünün kaldırılması yükü hafifletecektir." dedi.

Şirketlerin zam yapmasının mümkün olamayacağına dikkat çeken Bahçeli, "Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki yıkıcı artışların önüne geçmeliyiz. Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Üzerimize düşen desteği sonuna kadar vereceğiz. Son günlerde elektrik faturalarındaki artışlar vatandaşlarımızı bilindiği üzere çok rahatsız etmiştir. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri de EPDK tarafından belirlenmektedir. Elektrik şirketlerinin zam yapması mümkün değildir. Arıza bakım ve onarım işlerini yapmak, bağlantı taleplerini karşılamak, sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeksizin bağlantı hizmetlerini sunmaktır. TEDAŞ'a denetim yetkisi tekraren geri verilmelidir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Fatura ödememe çağrısı yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiri yönelten Bahçeli, "CHP Genel Başkanının fatura ödemeyeceğim sözü yasadışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür.

Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanına öncelikle HDP'nin destek vermesi kirli ilişkiler ağını bir kez daha somutlandırmıştır.

Fatura ödemem çıkışı bir protesto değil provokasyondur. Elbette Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalması istemeyeceğimiz bir durumdur." açıklamasında bulundu.

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