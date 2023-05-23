Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu’na: Noktalı siyaset olmaz Cumhur İttifakı liderlerin CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'taki halk buluşmasında yaptığı konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretemeyip noktanın ardına sığındığını belirtti.

İHA

Seçim öncesi sahada yeniden hareketlilik yaşanıyor.

Milyonlar, 28 Mayıs'ta yeniden oy vererek ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek ya da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçecek.

İlk turu açık ara farkla önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tura yeniden yüksek moralle girecek.

Bu süreçte Cumhur İttifakı olarak yeniden vatandaşlarla bir araya geliniyor.

Bugün de ittifak liderlerinin durağı Sivas oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce alanda konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçime yönelik önemli mesajlar verdi.

"17 defa koalisyon hükümeti kurulmuş hepsinin ömrü 1-2 yıl olmuş"

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devam etmesi gerektiğine de değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de 1946’da çok partili demokrasiye geçildi. O günden bu güne geçen 70 yıllık dönem içerisinde 17 koalisyon hükümeti kurulmuş, bu hükümetlerin ömrü kısa olmuş, 5-6 siya parti iktidarı görülmüş fakat Türkiye’nin hiçbir sosyal ve ekonomik problemi çözülmediği gibi Türkiye’nin başına musallat olan iç ve dış güçlere karşı da milletçe durulamamıştır. Yani, parlamenter sisteme tekrar dönelim diye mevcut sistemi eleştirenlere sesleniyorum. Bu kadar ağır bir felaketin yaşandığı dönemde şu an için kalkıp, 17 defa koalisyon hükümeti kurulmuş hepsinin ömrü 1-2 yıl olmuş, böyle bir yapıyla mı bu problemlerin altından kalkılabilecek. Şimdi bunun bir örneğini hep beraber görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin 2. turunu yaşarken bazı siyasi partiler bir araya geldiler, kimisi ittifak kurdu, kimisi başka yollara tevessül etti. Netice itibariyle 6’lı bir masa oluşturdular.

"Terör örgütünün uzantılarıyla yeni suni masalar oluşturmaya çalıştılar"

Bu 6’lı masa 1.5 yıl toplandı bir tane Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte başarılı olamadı. Sonunda bir isim üzerinde mutabakata vardıklarını söylediler ama masa alttan üstten çatladı, bir takım PKK terör örgütünün uzantılarıyla da bir arada yeni yeni suni masalar oluşturmaya çalıştılar. Şimdi Sivaslılara soruyorum. 1.5 yıl bir araya geldiniz. Her akşam bir yemek yediniz. Yediğiniz yemeklerde ne yediğinizi millete söylemediniz ama milletin karşısına geçip yalanla dolanla ortalığı karıştırıp, patatesten, soğandan, domatesten bahsedip pahalılıkları istismar ettiniz. Netice itibariyle bir tane adayı bulamadınız. En sonunda bir karara vardınız. Bugün bu adayla yarışa giriyorsunuz. Bu yedi partiden oluşan, yarın Meclis'te nasıl temsil edileceği belli olmayan, yönetimde istikrar yerine paydaşlar üreten, makamlar dağıtanlarla Türkiye’nin bugün ki ekonomik sıkıntılarını aşmak mümkün gözükmüyor.

"Televizyona çıktığın zaman bu milletle alay etme"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu siyaset üretemeyip noktanın ardına sığınmakla suçlayarak, şöle devam etti: