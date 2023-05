Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na sert sözler: Sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır

İHA

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi liderlerin mitingleri sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu kapsamda Giresun'a gitti.

Giresunlu seçmenlere seslenen Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Atatürk Meydanı’nda düzenlen mitingde konuşan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti karanlığı aydınlatan, aydınlatıldıkça ayaklanan ayaklandıkça devleşen Türk milletinin mücadele bereketidir. Sonunda Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaştık. Allah nasip etti bu şerefe milletçe Nail olduk. Esasen Cumhuriyet cumhurun eseri, şehitlerimizin ve milli mücadele kahramanlarının emanetidir. Bu eser, bu emanet can pahasına korunacaktır. Bunun içinde 2023'ün Cumhurun demokrasi zaferiyle taçlandırmak ve Türk ve Türkiye yüzyılının kapılarına aralamak milli bir görev olarak karşımızdadır. Böylesi bir fedakarlığı dün Topal Osman Ağa yapmıştı şimdi de sizler başarmalısınız. Biz Sarhoş Osman Kavalayı değil, Topal Osman Ağa'yı biliriz. Rahmetle şükranla yad ederiz. Biz adaleti bir casus bir terörist için değil bir kahraman için talep ederiz. Bu hakkın teslim amacıyla geciken bir adaletin tesisat arzusuyla üzerimize ne düşüyorsa yaparız ve mutlaka da yapacağız. Giresun'un zilletle işi olmaz, Giresun'un terör ittifakıyla bağ ve bağlantısı olamaz. Çünkü Giresun vatan ve millet türbedarıdır.

"Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı truva atıdır" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP yönetiminin küresel güçlerin kuklası olduğunu ifade ederek “Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ videosuyla çuvalladığını da vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, iktidar olmaları halinde Suriye’den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kurşun gibi bu sözleri utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan söyledi. Kıbrıslı Türkler'in içişlerine karışmamak demek adayı Rumlar'a teslim etmek demektir.



CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır. Bu zillet CHP’ye oy veren kardeşlerime reva görülemez. Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2023 tarihinde Twitter mesajından yayınladığı ‘Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ başlıklı videosunda yine çuvalladı ve rezil oldu. En büyük projesi diye tarihi İpek Yolunu canlandıracağını iddia etti. Halbuki Türkiye’den kalkan trenin Çin’e ilk seferini yapalı tam iki yıl oldu. Çin’den Londra’ya giden kesintisiz hattın açılmasını bilmeyen ve duymayan bu gafilin Cumhurbaşkanlığı makamına talip olması hakikaten ibretliktir.



Asya-Avrupa dış ticaret ağlarındaki merkezi konumumuzu güçlendirmek için açılan Orta Koridor kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 2017 yılında Marmaray’da 2013 yılında hizmete girmişti. Tıpkı Marmaray’da, tıpkı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde olduğu gibi Kılıçdaroğlu yapılan her şeye karşı çıkmıştı. Doğu-Batı bağlantısını kurulmasını sağlayan dev projelere kulp takmıştı. Üstelik partimizin dış politikada alanında vizyon çalışması olan Türk Kuşağı projesinden de intihal yaptığı, onu da yanlış yaptığı anlaşılmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun liyakati yoktur.



Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldıracak planı ve hazırlığı yoktur. Kümes inşasını bile beceremeyecek bu şahıs, yapılacak konutlardan tek kuruş almayacağını vaat ediyor. Bir ara da herkese traktör dağıtıyorlardı, aldatma ve yalan olduğu ortaya çıktı mı? Altın dağıtacağız diyor, iyice su kaynattılar mı? Evet, kaynattılar. Bunlar bugün söyler, yarın unutur. Sabah yemin eder, akşamına çiğner. Hamd olsun mandacılar, muhterisler, maceraperestler, milliyetsizler her zaman hayal kırıklığına uğramışlardır. İşbirlikçiler, iradesizler, itibarsızlar, yabancıların güdümüne binbir vaatle giren teslimiyetçi ilkeller her defasında duvara toslamışlardı. Tarih gene tekerrür edecek, 14 Mayıs’ta bunların alayı uçurumun dibini boylayacaklar.