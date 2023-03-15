Devlet Bahçeli'den sel felaketi paylaşımı: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yaralarını saracak güçte olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak felaketi yaşandı.

Caddeler göle döndü sel suları onlarca aracı yollarda sürükledi.

Depremin ardından bölgede bu kez de sel felaketi can aldı.

Yapılan ilk tespitlere göre sel felaketinde 5 kişinin öldüğü 5 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Devlet birimleri teyakkuz haline geçerken siyasiler de yaşanan felaketin ardından geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

Devlet Bahçeli paylaşımda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Adana'da meydana gelen sellerle ilgili yaptığı paylaşımda bulundu.

"Türkiye yaralarını saracak güçte"

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür" ifadelerine yer veren Bahçeli, Türkiye'nin 'yaralarını saracak güçte' olduğunu söyledi.

"Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak"

Bahçeli, "Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır." ifadelerini kaydetti.

"Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür"

Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.



Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.

"Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum"