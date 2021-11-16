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    Devlet Bahçeli'den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı

    MHP lideri DEvlet Bahçeli, 88 yaşında hayatını kaybeden Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına da başsağlığı diledi.
    • AA
    • 16.11.2021 - 19:04
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    Devlet Bahçeli'den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.

    "EDEBİ BİR HAZİNE BIRAKAN USTA ŞAİR.."

    Bahçeli, Karakoç'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

    "Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç’un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum.

    "MEKANI CENNET RUHU ŞAD OLSUN"

    Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

    Devlet Bahçeli den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı #1

    Devlet Bahçeli den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı #2

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