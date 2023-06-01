Seçim döneminde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na karşı büyük bir üstünlük sağladı.
14 Mayıs'ta Meclis'e 323 vekil sokmayı başaran Cumhur İttıfakı, parlamento üstünlüğünü aldı.
28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. zaferini alarak 5 yıl daha görev süresini uzattı.
Seçim zaferinde büyük payı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu yaşananları 31 yıl önceki konuşmasında öngördü.
Türkiye'yi durdurmak için her şeyin yapılacağını defalarca söyleyen Bahçeli, 1992 yılında yaptığı konuşmada bugünleri vurguladı.
"Gelin hep beraber haykıralım"
Sosyal medyada yeniden gündem olan Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Türkiye üzerine oynanan oyunları anlamak gerekmektedir. Eğer Türkiye'de hiç kimse bir şey diyemiyorsa Türk milliyetçileri olarak gelin bugünden size hep beraber bir şey söyleyelim. Cumhuriyet'in ilanının 69. yılındayız. Yıl 1992 21. Yüzyılın eşiğindeyiz. 21. Yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyorsak gelin hep beraber haykıralım. Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yılında lider Türkiye olarak Türkiye'yi hatırlayalım.