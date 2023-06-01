Devlet Bahçeli'nin 'Lider Türkiye' konuşması yeniden gündemde Seçimlerde Türk milletinin tarih yazdığını söyleyen MHP Lİderi Devlet Bahçeli, 2023 yılının Türkiye Yüzyılı olacağını 1992 yılında söyledi.

ensonhaber.com

Seçim döneminde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na karşı büyük bir üstünlük sağladı.

14 Mayıs'ta Meclis'e 323 vekil sokmayı başaran Cumhur İttıfakı, parlamento üstünlüğünü aldı.

28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. zaferini alarak 5 yıl daha görev süresini uzattı.

Seçim zaferinde büyük payı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu yaşananları 31 yıl önceki konuşmasında öngördü.

Türkiye'yi durdurmak için her şeyin yapılacağını defalarca söyleyen Bahçeli, 1992 yılında yaptığı konuşmada bugünleri vurguladı.

"Gelin hep beraber haykıralım"

Sosyal medyada yeniden gündem olan Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: