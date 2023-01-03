'Devlet korumasındaki çocuklar istismar ediliyor' iddiasına tepki

Koruma altındaki çocukların istismara uğradığının iddia edildiği habere ilişkin açıklama yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Halk TV, bugün sabahın erken saatlerinde “Devlet korumasındaki çocukların dosyasını açıyoruz: Utan Türkiye” başlıklı bir haberi internet sitesinden yayına verdi.

Haberde, “koruma altındaki çocukların istismara maruz bırakıldığı” iddia edildi.

Aile Bakanlığı’ndan habere cevap

AA'da yer alan habere göre iddialara ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

"Büyük bir özenle hayata hazırlanan, her biri için ayrı rehabilitasyon süreci uygulanan koruma altındaki çocukların gelişimine olumsuz etkide bulunan ve devlet koruması altındaki tüm çocukları itham eden söz konusu haberlerin esefle karşılandığı" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkiliyor”

"Kurum dışında yaşanan bazı olayların sanki kurum içinde yaşanmış gibi servis edilmesini ise kamuoyu nezdinde oluşturulmak istenen algının bir parçası olarak görüyoruz. Bu ve benzeri haberlerin, halihazırda kuruluşlarımızda devlet koruması altında bulunan çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkilediği gerçeğini de milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman çocuklarımızın üstün yararını korumaya devam edeceğiz."