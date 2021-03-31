DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 DİB MBSTS sınav yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden 2021 DİB MBSTS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, DİB MBSTS sınav yerleri sorgulama ekranı

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB MBSTS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınava girmek isteyen adaylar, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB MBSTS) giriş belgelerini almak için araştırmalarına başladı.

Peki, 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2021 DİB MBSTS sınav yerleri sorgulama ekranı..

2021 DİB MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

2021 DİB MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



