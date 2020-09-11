Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tecavüz iddiasıyla tutuklandı

İş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandı. Atabay, görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürmüştü.

Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

CHP'Lİ ATABAY, TUTUKLANARAK CEZAVEVİNE GÖNDERİLDİ

Ahmet Deniz Atabay, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Deniz Atabay, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Aydın’ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın kendisinden iş isteyen kadına uyuşturucu içirdiği ve sonrasında tecavüz ettiği iddiaları yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın bu iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirmişti.