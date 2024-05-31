Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA

Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği yoğun saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, uluslararası liderler ateşkes sağlamak için diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas-İsrail müzakereleri gündeme geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmenin ana gündem maddesi, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme gelen son teklif oldu.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden şöyle konuştu:

"Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)