Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Adil bir dünya düzeni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşundan bu yana geçen sürecin ele alındığı, Türk diplomasisinin bugünkü kurumsal yapılanmasını ve geleceğe dair vizyonunu da tartışmak amacıyla "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Dışişleri: Asırların Diplomasi Birikimi" başlıklı sempozyum düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen, yarın da devam edecek olan sempozyuma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Programda Çavuşoğlu'nun yanı sıra Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, yurt içinden ve dışından alanında uzman akademisyen ve diplomatlar yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına deprem felaketinde yaşananları anlatarak başladı. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türk’ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi var" diyen Mevlüt Çavuşoğlu şöyle devam etti:

Çünkü Türk demek, tarih demektir. Aynı zamanda, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu, diplomasinin doğumuna da şahitlik etti. Tarihteki yazılı ilk barış anlaşması olan 2300 yıllık Kadeş de bu topraklarda imzalandı. Buraya yarım saat yürüyüş mesafesinde bulunan Arkeoloji Müzemizde sergileniyor. Bir örneği ise New York’ta Birleşmiş Milletler binasında. Bu eşsiz miras ve birikim, günümüzde Türk diplomasisinin dünyada saygı uyandıran kabiliyet ve gücünün de en önemli temellerinden biridir. Bugün 260 temsilciliğiyle dünyanın en geniş beş diplomatik ağından birisine sahip, vatandaşına, soydaşına dünyanın her yerinde en geniş hizmeti, en hızlı şekilde verebilen, gelecek okumalarında ve konsolosluk hizmetlerinde yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanan, ilk kadın diplomatımız Adile Ayda’nın izini takip eden, 79 kadın Büyükelçi ve yüzde 43 kadın genel müdür oranıyla, bu alanda dünyada öncü ülkeler arasında yer alan bir bakanlığız. Hariciye tarihimizin içeride ve dışarıda her geçen gün artan bir ilgiyle izlenmesinin nedeni de budur. İşte hem bu tarihi birikimi idrak etmek, hem de bu yoğun ilgiyi karşılayabilmek için geniş yelpazede faaliyetler hazırladık.