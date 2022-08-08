Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana bölgede 4 Müslüman'ın öldürülmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetleri korku yaratıyor.

Albuquerque şehrinde yaşanan kan dondurucu olayların ilki, 2021 yılının Kasım ayında 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı helal market işletmecisinin araç parkında ölü bulunmasıyla bildirildi.

26 Temmuz’da yaşanan bir diğer dehşette ise 41 yaşındaki Aftab Hussein, 1 Ağustos’ta da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammad Hussain vurularak öldürüldü.

Cinayetlerin Müslümanları pusuya düşürerek işlendiğine dikkati çeken yetkililer,

"Dedektif ve müfettişlerimiz, aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

9 ayda 4 Müslüman katledildi

Yaşanan olay bölgede yaşayan diğer Müslümanlar için tehlike oluştururken, bir ölüm haberi daha geldi.

Dün yaşanan olayda, Albuquerque polisi San Mateo bölgesinde vurularak öldürülen Müslüman'a dair bilgi paylaşmazken, cinayetin, 9 ayda işlenen 3 Müslüman cinayeti ile ilişkisinin olabileceğini açıklamıştı.





"Endişe duyuyoruz"

Yaşanan son dakika gelişmesine göre, korkunç olaya ilişkin bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık 'Endişe duyuyoruz' ifadelerini kullandığı açıklamada şu ifadeleri aktardı;

"ABD'nin Albuquerque şehrinde, 3'ü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz.

"ABD makamlarının her türlü araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz"

Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz."

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri de iletildi.