Dışişleri Bakanlığı: BM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) Filistin kararına ilişkin açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi (İHK), İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da VTC ile hitap ettiği Filistin Özel Oturumunda, "Uluslararası hukuk ve insan haklarına saygının tesisi" başlıklı karar 24 evet, 9 hayır, 14 çekimser oy aldı.

Alınan karar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

İHK'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "İHK’nin bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, söz konusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

SİSTEMATİK AYRIMCILIK İLE BASKI DA İNCELENECEK

Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak. Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.