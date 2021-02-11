Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir devlet, Türk mahkemelerine emir veremez

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Osman Kavala açıklamasına cevap olarak, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadeleriyle sert bir açıklama yayınladı.

ABD'deki başkanlık değişiminden sonra göreve gelen Joe Biden yönetimi ile Türkiye ilişkileri "15 Temmuz'a ABD müdahalesi" tartışmaları ile başladı.

Bu tartışmalara bir de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'in, Osman Kavala açıklaması eklendi.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyerek "Osman Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır." ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR DEVLET EMİR VEREMEZ"

Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir cevap geldi.

Hiçbir ülkenin Türk mahkemelerine emir veremeyeceği vurgulanan açıklamada, yürütülen yargı sürecine saygı duyulması gerektiğinin altı çizilerek, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz.

Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır.

AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."