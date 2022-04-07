Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'daki soykırımı andı

1994 yılında katledilen milyonlarca Ruandalı'yı anan Dışişleri Bakanlığı, Tutsilere yönelik bu soykırımın karşısında durulacağını belirtti.

Fransızların 1994 yılında başlattıkları Tutsi soykırımı, insanlık tarihinin en acı olaylarından biri olarak kronolojide yerini aldı.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın baskılar karşısında mecbur kalarak kabul ettiği soykırımın üzerinden 28 yıl geçti.

1 milyondan fazla insanın sistematik bir biçimde canice katledildiği olayların ardından Türkiye, her daim Ruanda devletinin acılarına samimiyetle ortak olduğunu ifade etti.

Bakanlık taziye dileklerini tekrar etti

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin soykırım ile mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak acımasızca katledildiği, insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere Yönelik Soykırımı bir kez daha en derin teessürle hatırlıyoruz. Dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını samimiyetle paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz.

Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."