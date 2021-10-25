Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan gelen haberleri endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan’da yaşanan darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan açıklamada, gelişmelerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Sudan'da, 21 Eylül'deki darbe giririminin başarısız olmasının ardından asker bugün yeniden ayaklandı.

Bir grup asker, ülkeyi yöneten koalisyon hükümetinin liderlerini gözaltına aldı.

İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

"ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ"

Ülkede yaşananlara ilişkin ülkelerden ve birçok uluslararası kurumdan peş peşe açıklamalar geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da endişe açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz." denildi.