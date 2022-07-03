Dışişleri Bakanlığı'na Avusturya'dan ziyaret

Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarette gündeme dair konular konuşulacak.

Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 3-4 Temmuz 2022 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Ziyaretçileri Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu karçılayacak.

Yapılacak olan görüşmede gündeme dair konular ele alınacak.

Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, yasa dışı göç, terörizmle mücadele konuları ele alınacak

DHA'nın haberine göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Avusturya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner 3-4 Temmuz 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Konuk bakanların Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yapacakları ortak görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, yasa dışı göç, terörizmle mücadele ile Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir."



