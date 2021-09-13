Euro
10.0089
-0.03%
Dolar
8.4581
0.03%
Altın
486.41
0.06%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
385.768
0.20%
EXEN Coin
24.92
0.12%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de tayfun nedeniyle yaşamını yitiren insanlar için taziye mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 01:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’de meydana gelen 'Jolina' (Conson)  tayfunu nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için taziye mesajı yayınladı.

    ''DOST FİLİPİNLER HALKI VE HÜKÜMETİNE İÇTEN TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ''

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Filipinler’i etkisi altına alan ‘Jolina’ (Conson) tayfununun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca maddi hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler e taziye mesajı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir