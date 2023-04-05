Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki Çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ve gözaltına alındığı saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "İbadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." denildi.

ensonhaber.com

İsrail ordusu insanlık dışı eylemlerine devam ediyor.

Son olarak dün gece teravih namazının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskında bulundu.

Ramazan ayının en büyük baskınlarından birini gerçekleştiren askerler, burada sert müdahalelerde bulundu.

Bu sırada Kıble Mescidi'ne sığınanlara da ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

200 Filistinli gözaltında

Mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti.

Müdahale nedeniyle caminin camlarında hasar oluştu.

Yaşanan olayda Filistinlilerin de karşılık vermesiyle çatışma büyüdü ve 200 Filistinli gözaltına alındı.

Gerilim tırmandı

Ardından sabah namazında da Mescid-i Aksa'ya giriş izin verilmeyen genç Filistinliler, namazını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kıldı.

Burada da ikinci bir saldırının başlamasıyla gelirim tırmandı.

Yaşananlara Türkiye'den de peş peşe sert tepkiler oldu.

"Bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez"

Nabızları yükselten olayların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi.

Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: