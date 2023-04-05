Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail ordusu insanlık dışı eylemlerine devam ediyor.
Son olarak dün gece teravih namazının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskında bulundu.
Ramazan ayının en büyük baskınlarından birini gerçekleştiren askerler, burada sert müdahalelerde bulundu.
Bu sırada Kıble Mescidi'ne sığınanlara da ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.
200 Filistinli gözaltında
Mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti.
Müdahale nedeniyle caminin camlarında hasar oluştu.
Yaşanan olayda Filistinlilerin de karşılık vermesiyle çatışma büyüdü ve 200 Filistinli gözaltına alındı.
Gerilim tırmandı
Ardından sabah namazında da Mescid-i Aksa'ya giriş izin verilmeyen genç Filistinliler, namazını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kıldı.
Burada da ikinci bir saldırının başlamasıyla gelirim tırmandı.
Yaşananlara Türkiye'den de peş peşe sert tepkiler oldu.
"Bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez"
Nabızları yükselten olayların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi.
Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.
Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.
Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.
İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir.